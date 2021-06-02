وانتفض اللاعب البالغ عمره 31 عاما، الذي تأهل لدور الثمانية ثلاث مرات في رولان غاروس، ليفوز على الإيطالي أليساندرو جيانيسي يوم الأحد الماضي، وكرّر ذلك اليوم أمام ختشانوف.

وقال نيشيكوري في مقابلة بالملعب بعد الفوز "حاولت فقط الاحتفاظ بهدوئي. كانت خسارة المجموعة الثالثة صعبة. الأداء بشراسة كان مفتاح الفوز. صدقني، أنا أكره خوض خمس مجموعات. لا أفعل ذلك عن قصد".

وأهدر نيشيكوري ثلاث فرص لكسر إرسال منافسه والتقدم في المجموعة الحاسمة، لكن في النهاية نجح في كسر إرسال ختشانوف في الشوط الأخير واستغل أول نقطة للفوز بالمباراة عبر ضربته الناجحة رقم 57.

وسيلتقي اللاعب الياباني في الدور المقبل مع السويسري هنري لاكسونن الذي أقصى الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 11 (في البطولة) بفوزه 6-3 و2-6 و6-3 و6-2.



