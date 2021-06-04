وحسم مدفيديف، المصنف ثانياً في البطولة الفرنسية وعالمياً، تأهله الى الدور الرابع بسهولة تامة بعد فوزه على الأميركي رايلي أوبيلكا الثاني والثلاثين 6-4 و6-2 و6-4 في ساعة و38 دقيقة.

ويلتقي الروسي الذي سقط عند الحاجز الأخير في البطولات الكبرى مرتين بخسارته نهائي فلاشينغ ميدوز 2019 وأستراليا المفتوحة بداية الموسم الحالي أمام الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش توالياً، في الدور الرابع التشيلي كريستيان غارين الثاني والعشرين الذي تغلب على الأميركي الآخر ماركوس جيرون 6-1 و5-7 و6-2 و6-2.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهل الى الدور الرابع الإسباني بابلو كارينيو الثاني عشر بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6-4 و6-4 و6-2.