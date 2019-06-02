بعد خروج كل من اليابانية ناومي أوساكا الأولى عالميا والمخضرمة الأميركية سيرينا وليامس السبت من الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، أصبح المجال متاحا أمام تتويج غير متوقع في فردي السيدات، مع تأهل لاعبتين الى ربع النهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى، هما التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والكرواتية بترا مارتيتش.

كما تأهلت البريطانية جوهانا كونتا الى هذا الدور للمرة الأولى في رولان غاروس والرابعة في الغراند سلام بعدما تغلبت المصنفة 26 على الكرواتية الأخرى دونا فيكيتش الثالثة والعشرين 6-2 و6-4.

ولم يسبق لكونتا (28 عاما) التي وصلت الى نصف نهائي أستراليا المفتوحة عام 2016 ثم ربع النهائي في العام التالي ونصف نهائي ويمبلدون عام 2017، أن تجاوزت الدور الأول لرولان غاروس في المرات الأربع السابقة التي بلغت فيها القرعة الرئيسية (خرجت في مشاركتيها الأوليين عامي 2013 و2014 من التصفيات).

وسيكون الاختبار المقبل لكونتا صعبا إذ عليها مواجهة الفائزة من لقاء الأميركية سلون ستيفنز السابعة ووصيفة البطلة، والإسبانية غاربيني موغوروتسا التاسعة عشرة وبطلة 2016.

ومن جهتها، لم تواجه فوندروسوفا أي مقاومة في مباراة الدور الرابع ضد اللاتفية أتاستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة، إذ احتاجت الى 59 دقيقة فقط من أجل الفوز عليها 6-2 و6-صفر.

وتلتقي التشيكية البالغة من العمر 19 عاما في التجربة الأولى لها في ربع نهائي الغراند سلام مع مارتيتش (28 عاما) التي عوضت خسارتها المجموعة الأولى أمام الإستونية كايا كانيبي 5-7 بالفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و6-4، محققة بدورها أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في البطولات الكبرى.

