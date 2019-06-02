وبات فيدرر (37 عاما) المصنف ثالثا، أكبر لاعب سنا يبلغ ربع نهائي بطولة غراند سلام منذ 28 عاما، وتحديدا منذ حقق ذلك الأميركي جيمي كونورز عام 1991 في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية.

ويسعى السويسري، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20)، الى أن يصبح أكبر لاعب يتوج ببطولة غراند سلام، بحال تمكنه من رفع كأس رولان غاروس للمرة الثانية في مسيرته (بعد 2009).

ويخوض السويسري غمار البطولة هذا العام للمرة الأولى منذ مشاركته الأخيرة في 2015. ولم يواجه فيدرر صعوبة تذكر في مباراة الدور الرابع ضد منافسه الأرجنتيني المصنف 68 عالميا، والتي خاضاها تحت شمس قوية على ملعب فيليب شاترييه، في ظل درجات حرارة بلغت 32 مئوية.

