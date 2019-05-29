وبلغ فيدرر (37 عاما) الدور الثالث في البطولة الفرنسية للمرة الخامسة عشرة بعد أن نجح في كسر إرسال الألماني، صاحب "الحظ السعيد" الذي خسر في التصفيات لكنه تمكن من المشاركة مستفيدا من انسحاب لاعبين آخرين، مرة واحدة في كل مجموعة على الملعب الرئيسي فيليب شاترييه الذي خاض عليه مباراته الأولى الأحد بعد غياب أربع سنوات.

وفاز فيدرر، بطل 2009، على أوته المصنف 144 في ساعة و35 دقيقة بعد أن أنقذ أربع فرص لخسارة إرساله، وسيلتقي في الدور المقبل مع النروجي رود كاسبر الفائز على أحد اللاعبين الواعدين من جيل الشباب هو الإيطالي ماتيو بيريتيني الـ 29 بثلاث مجموعات 6-4 و7-5 و6-3.

وصرح السويسري بعد الفوز "بطولات الغراند سلام شيء غير معقول. قد تلتقي مع لاعب صاعد من التصفيات ولم تسمع به من قبل".

وأضاف فيدرر "كانت المباراة صعبة حقا، لقد قدم أداء عظيما. ولحسن حظي، فقد ساعدني بارتكابه بعض الأخطاء في نهاية كل مجموعة".

وتوجه اللاعب الغائب منذ 2015 إلى الجمهور، وقال "شكرا للمشجعين. ألف شكر".