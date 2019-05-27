وأنهت سيرينا المباراة بنتيجة 2-6، 6-1 و6-صفر، لتحقق الأميركية الباحثة عن معادلة الرقم القياسي المطلق للأسترالية مارغريت كورت في بطولات الغراند سلام (24 لقباً)، فوزها الـ800 في مباريات المحترفات.

لكن بداية المباراة لم تكن في صالح المصنفة أولى عالمياً سابقاً، والمتوّجة بلقب رولان غاروس ثلاث مرات في 2002، 2013 و2015.

فبعد انقضاء نصف ساعة فقط، وجدت سيرينا (37 عاما) نفسها متخلفة بمجموعة بعد ارتكابها 14 خطأ غير مباشر فيها. لكنها ردت بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة، ولم تسمح للروسية (28 عاما) بالفوز سوى في شوط واحد من أصل 13 في مجموعتين.

وقالت وليامس "ثمة خوف دائماً من مباراة الدور الأول (...) ارتكبت العديد من الأخطاء في المجموعة الأولى، وقلت لنفسي "بالتوفيق سيرينا"، مضيفة "كنت قوية بعد ذلك... الآن أشعر بأنني في حاجة إلى التمرين".

وتلاقي وليامس في الدور الثاني اليابانية كورومي نارا أو السلوفينية داليلا ياكوبوفيتش، آملة في مواصلة سعيها نحو لقبها الأول في البطولات الكبرى منذ أستراليا المفتوحة عام 2017 الذي أحرزته قبل أن تبتعد عن الملاعب لأشهر بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى.

وفشلت سيرينا مرتين العام الماضي بمعادلة رقم كورت، إذ خسرت في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية أمام الألمانية أنجيليك كيربر، وفي نهائي فلاشينغ ميدوز الأميركية أمام اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً حالياً، والتي تخوض مباراتها الأولى في رولان غاروس 2019 الثلاثاء ضد السلوفاكية كارولينا شمييدلوفا.