ولم يجد زفيريف (24 عاماً) صعوبة تذكر في حجز بطاقته إلى نصف النهائي للمرة الأولى في رولان غاروس والثالثة في الغراند سلام (أفضل نتيجة له وصوله إلى نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين خسر أمام النمساوي دومينيك تيم)، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-4 و6-1 و6-1.

وأفاد زفيريف على أكمل وجه من خبرته في مواجهة الإسباني الذي خسر جميع مواجهاته الثلاث حتى الآن مع الألماني، لينهي مغامرة ابن الـ22 عاماً الذي لم يسبق له أن ذهب أبعد من الدور الرابع في الغراند سلام (مرة واحدة سابقاً في فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين انتهى مشواره على يد زفيريف بالذات).

وحسم زفيريف اللقاء من دون عناء بعدما كسر إرسال منافسه الإسباني تسع مرات، منهياً المواجهة في غضون ساعة و36 دقيقة فقط.