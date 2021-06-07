فبعد أن خسر المصنف الأول المجموعتين الأولى والثانية بواقع ستة أشواط لسبعة في كلٍ منهما انتفضَ في المجموعة الثالثة وبسط سيطرته على مجرياتها لينهِيها بستة أشواط لواحد وواصل تألُقَه في المجموعة الرابعة ليَحسِمَها بستة أشواط نظيفة قبل أن ينسَحب موزيتي إثر تقدم دجوكوفيتش في المجموعة الحاسمة بأربعة أشواط دون رد لعدمِ قُدرته على الاستمرار في المنافسة.

كما تأهل الأرجنتيني دييغو شفارتسمان إلى رُبع النهائي بفوزه على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات متتالية>

المصنف العاشر عالمياً واجهَ صعوبةً كبيرة في حسم المجموعة الأولى لمَصلحته بسبعة أشواط لستة وبَسط أفضليته على مُجريات المجموعة الثانية ليُنهيها بستة أشواط لأربعة قبل أن يُنهيَ المجموعة الثالثة بسبعة أشواط لخمسة.

