في الدور الثاني، فاز دجوكوفيتش على السويسري هنري لاكسونن الصاعد من التصفيات 6-1 و6-4 و6-3، في حضور ابنه ستيفان البالغ أربع سنوات والذي شاهد والده يلعب لأول مرة.

وصرح دجوكوفيتش (32 عاما) بعد الفوز "إنه يوم خاص بالنسبة الي لأنها المرة الأولى في حياتي التي ألعب فيها أمام ابني. لقد أطهر صبرا غير معقول بالجلوس هناك لساعة ونصف الساعة".

وأضاف "عادة، لا يتمتع بهذا الصبر مع كرة المضرب".

وكان ستيفان انضم الى والده خلال احتفاله في تموز/يوليو 2018 بتتويجه في ويمبلدون للمرة الرابعة.

ولم يكن مسموحا له بمشاهدة المباراة النهائية بين والده والجنوب افريقي كيفن أندرسون، لأن نظام البطولة لا يسمح للأطفال دون الخامسة من العمر بمتابعة أي مباراة.

ويلتقي دجوكوفيتش (32 عاما) الساعي لأن يصبح اللاعب الثاني الذي يحرز الألقاب الأربعة في بطولات الغراند سلام دون انقطاع، في الدور المقبل مع لاعب صاعد من التصفيات أيضا هو الإيطالي سلفاتوري كاروزو المصنف 147 والفائز على الفرنسي جيل سيمون الـ 26 بثلاث مجموعات 6-1 و6-2 و6-4.

وكان دجوكوفيتش الفائز بـ 15 لقبا في بطولات الغراند سلام، توج في بطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية في 2018، ثم في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام 2019.