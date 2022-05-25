وأصبحت ساكاري التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس عام 2021، خامس لاعبة يبن العشر الأوليات تقصى قبل الدور الثالث بعد التشيكية باربورا كرايتشيكوفا (الثانية وحاملة اللقب)، الإستونية أنيت كونتافيت (5)، التونسية أنس جابر (6) والإسبانية غاربينيي موغوروسا (10).

وودعت التشيكية المخضرمة بيترا كفيتوفا المنافسات من الدور الثاني بخسارتها أمام الأسترالية داريا سافي بمجموعتين دون رد.

سافي فرضت أفضليتها حاسمة ً فوزها خلال ساعةٍ وربع الساعة حيث انتزعت المجموعة َ الأولى 6-4 وتفوقت في الثانية 6-2، لتواصل مشوارها في البطولة وتبلغ الدور الثالث.

