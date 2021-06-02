وسيواجه تسيتسيباس الذي خسر مباراة ملحمية أمام المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف نهائي رولان غاروس العام الماضي، الأميركي جون إيسنر الاختصاصي في ضربات الإرسال في الدور الثالث.

وقال تسيتسيباس الأربعاء "أنا سعيد حقاً بحضور أدائي وأسلوبي وأنني قادر على خلق أجواء جيدة حقاً في هذا الملعب".

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً الاستفادة من كونه في المسار الآخر من القرعة مع دجوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرر.

ولم يبلغ اليوناني أبداً أي نهائي في البطولات الأربع الكبرى، لكنه وصل إلى نصف النهائي في آخر بطولتين كبيرتين خاضهما.

وكان أداء تسيتسيباس ممتازاً على الملاعب الترابية العام الحالي، إذ فاز بدورتي مونتي كارلو وليون، وبلغ نهائي نهائي دورة برشلونة الذي خسره أمام نادال رغم حصوله على نقطة المباراة.

وأضاف تسيتسيباس "لقد حظيت بأسابيع جيدة هذا العام، وحققت بعض النتائج الجيدة، لكنني أشعر أن هناك المزيد دائماً".

وتابع "لا أرى أن أدائي رائع للغاية، لكنني كنت متسقاً. نحن هنا في غراند سلام وهي فرصة كبيرة (...) لكن بالطبع سيكون تحدياً".

ويحمل تسيتسيباس رقماً قياسياً في الفوز 3-2 على إيسنر، لكنه انتصر في لقاءاتهما الثلاثة الأخيرة.

وخرج الإسباني بابلو أندوخار (68) الذي أقصى النمساوي دومينيك تيم المصنف رابعًا عالميًا في أكبر مفاجآت الدور الأول، أمام الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس (51) بعد مباراة قوية من خمس مجموعات 6-4، 1-6، 6-3، 3-6، 2-6.