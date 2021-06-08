

وبعدما توقف مشوارها عند ربع النهائي ست مرات في الغراند سلام، إحداها في رولان غاروس عام 2011، نجحت الروسية البالغة 29 عاماً في الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى من أصل 52 مشاركة، بإنهاء مشوار الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الحادية والعشرين (في البطولة) بالفوز عليها بصعوبة بالغة 6-7 (2-7) و6-2 و9-7.

وعلّقت الروسية على تأهلها إلى نصف النهائي، قائلة "هناك الكثير من المشاعر، أنا سعيدة جداً جداً. إنها المرة الأولى لي في نصف النهائي. كانت مباراة رائعة"، مضيفة "كنت متوترة جداً هذا الصباح، لاسيما أني كنت سأواجه إيلينا. الأمر صعب على الصعيد الذهني".

وبعد إقصائها الروسية إيلينا فيسنينا في الدور الثالث والوقوف بين الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس وحلم الوصول إلى الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في عصري الهواة والاحتراف (24) والفوز بلقبها الأول في الغراند سلام منذ 2017 باقصاء ابنة الـ39 عاماً من الدور الرابع، كانت ريباكينا تمني النفس الاستفادة على أكمل وجه من وصولها إلى ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها الشابة.

وبدت ابنة الـ21 عاماً الثلاثاء قادرة على حسم مواجهتها الأولى على الإطلاق مع بافليوتشنكوفا بفوزها بالمجموعة الأولى بشوط فاصل بعدما كانت متقدمة 4-1 قبل أن تسمح لمنافستها بالعودة.

لكن الكازاخستانية المولودة في موسكو والتي دافعت عن ألوان روسيا من 2013 حتى 2018، خسرت المجموعة الثانية من دون مقاومة لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة ثالثة حاسمة اعتقدت أنها حققت الفارق فيها حين انتزعت الشوط الخامس على إرسال منافستها.

وردّت بافليوتشنكوفا سريعاً في الشوط التالي لتدرك التعادل 3-3، ثم تمسّكت كل لاعبة بإرسالها حتى الشوط السادس عشر حين انتزعته الروسية على إرسال منافستها، منهية المجموعة 9-7 والمباراة في ساعتين و33 دقيقة.



يذكر أنّ السلوفينية زيدانشيك (المصنفة 85 عالميًا) واصلت مفاجآتها بفوزها على الإسبانية باولا بادوسا في مباراة ماراتونية 7-5، 4-6، 8-6.