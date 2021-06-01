وفضلت الأسترالية عدم الدفاع عن لقبها العام الماضي بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا، منهية موسمها بشكل مبكر.

لكنها حققت بداية قوية للموسم الجديد بإحرازها لقب دورات يارا فالي كلاسيك، ميامي وشتوتغارت قبل أن تحل في العاصمة الفرنسية لمحاولة الفوز بلقبها الكبير الثاني بعد الذي أحرزته على هذه الملاعب عام 2019 على حساب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وبعد حسمها المجموعة الأولى بسهولة نسبية الثلاثاء على ملعب "فيليب شارتييه"، عانت الأسترالية البالغة 25 عاماً في المجموعة الثانية واستدعت المعالج الفيزيائي.

وحلت بارتي في العاصمة الفرنسية مع إصابة في ساقها، تضاف الى إصابة في أسفل عضلات البطن دفعت الى الانسحاب من دورة روما قبل أسبوعين.

لكنها حافظت على هدوئها وتحاملت على أوجاعها وحققت الفارق في المجموعة الثالثة الحاسمة حين كسرت إرسال منافستها الأميركية لتتقدم 4-2، ما فتح الباب أمامها لحجز بطاقتها الى الدور الثاني حيث تلتقي البولندية ماغدا لينيت أو الفرنسية المشاركة ببطاقة دعوة كلوي باكيه.

وتوجهت بارتي بـ"شكراً إلى المشجعين. بوجودكم، الأمر أكثر جمالاً!"، في إشارة منها لعودة الجمهور إلى الملاعب في بطولة فرنسا بعدما غاب الموسم الماضي عن جميع الملاعب بعد استئناف المنافسات إثر توقف لأشهر طويلة بسبب تداعيات "كوفيد-19".

انسحاب كفيتوفا بعد حادث في المؤتمر الصحافي

وقررت التشيكية بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 ووصيفة أستراليا المفتوحة لعام 2019، الانسحاب من البطولة بعد تعرضها لالتواء في الكاحل خلال مؤتمرها الصحافي الأحد بعد التأهل الى الدور الثاني.

وقالت ابنة الـ31 عاماً التي وصلت الى نصف نهائي رولان غاروس عامي 2012 و2020، إنه "بأسف كبير، أعلن انسحابي من رولان غاروس. خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة الأحد (فازت على البلجيكية غريت مينين)، وقعت وأذيت كاحلي. للأسف، بعد الخضوع للتصوير بالرنين المغناطيسي واستشارة فريقي، اتخذت القرار الصعب بأنه سيكون من غير الحكمة مواصلة اللعب عليه (الكاحل)".

ولطالما كانت التشيكية غير محظوظة مع الأحداث الغريبة، إذ غابت عن الملاعب لخمسة أشهر في 2016 بعد تعرضها للطعن بالسكين في منزلها من قبل مجهول.

وبانسحابها من الدور الثاني، حصلت الروسية يلينا فيسنينا على بطاقة مجانية الى الدور الثالث بما أنها كانت ستواجه التشيكية.