رولان غاروس: إمكانية مشاركة دجوكوفيتش في البطولة من قبل beIN SPORTS March 16, 2022 14:11 0:31 دقيقة أعلن منظمو بطولة رولان غاروس للتنس عن إمكانية مشاركة النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في البطولة رغم عدم تلقيه لقاح كورونا. تقارير إخبارية رولان غاروس نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة رولان غاروس: إمكانية مشاركة دجوكوفيتش في البطولة 4:35 دقيقة نقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد 1:41 دقيقة إيرفينغ يسجل 60 نقطة ويقود نتس للفوز على ماجيك 0:29 دقيقة "كاس" تعتمد فوز معتصم جعفر 0:57 دقيقة أوبلاك "صمام الأمان" في أتلتيكو مدريد 3:24 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وليفربول 3:08 دقيقة يوفنتوس – فيريال .. قمّة منتظرة 3:49 دقيقة تشيلسي لتجاوز مصاعبه الإدارية والفوز على ليل 1:57 دقيقة بادوسا تواصل الدفاع عن لقبها بنجاح في إنديان ويلز 0:37 دقيقة بنفيكا يهزم أياكس في عقر داره ويبلغ ربع النهائي