وهي المرة الثانية في أربع مشاركات تبلغ فيها جابر الدور ثمن النهائي للبطولة الفرنسية بعد الأولى العام الماضي عندما خرجت على يد الأميركية دانييل كولينز.

وتأمل التونسية تكرار أقله إنجاز بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الماضي عندما أصبحت أول لاعب عربية تبلغ الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام، قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

وبعد أن خسرت المجموعة الأولى، قدمت جابر اداءً هائلاً وفازت بأحد شوطًا متتاليًا، وأتيحت لها أربع فرص لكسر إرسال منافستها المصنفة 45 عالميًا وتفوز بالمجموعة الحاسمة 6-0ر ايضًا، الا انها لم تستفد من اي منها قبل ان تنهي المباراة عند إرسالها.

وهذه المرة الثانية التي تتفوق فيها جابر على لينيت في ثالث مواجهة بينهما، بعد الدور الـ32 في دورة تشارلستون الأميركية عام 2017، فيما حققت الأخيرة فوزها الوحيد على التونسية في الدور ربع النهائي من دورة باكو عام 2013.

وتنتظر جابر مباراة قوية في ثمن النهائي ضد إحدى الاميركيتين جينيفير برايدي الرابعة عشرة وصيفة أستراليا المفتوحة أو المراهقة المتألقة كوكو غوف الخامسة والعشرين.

وكانت لينيت عبرت إلى الدور الثالث مستفيدة من انسحاب الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا بسبب اصابة في اعلى الفخذ الايسر.

وكانت جابر (26 عامًا) ثأرت في الدور الثاني من الأسترالية أسترا شارما التي حرمتها من إحراز اللقب الأول في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت عليها في نهائي دورة تشارلستون في 18 نيسان/أبريل الماضي.

وقتها، خاضت جابر (26 عامًا) النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

