ومرة أخرى، احتاجت أوساكا (21 عاما) إلى قلب خسارتها المجموعة الأولى إلى فوز بثلاث مجموعات بعدما اضطرت لذلك في الدور الأول أمام السلوفاكية آنا-كارولينا شمييدلوفا عندما خسرت المجموعة الأولى نظيفة قبل ان تكسب الثانية والثالثة 7-6 (7-4) و6-1 على التوالي.

واحتاجت أوساكا الساعية الى لقبها الكبير الثالث تواليا بعد تتويجها بآخر لقبين في الغراند سلام (فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وأستراليا المفتوحة 2019)، إلى ساعتين و50 دقيقة للتخلص من عقبة أزارنكا المصنفة أولى عالميا في السابق.

وهو الفوز الثاني لاوساكا على أزارنكا (29 عاما ومصنفة 43 عالميا) التي بلغت نصف نهائي 2013، في 3 مواجهات جمعت بينهما حتى الان، والثاني هذا العام بعدما كانت تغلبت عليها في دور الـ64 لدورة روما الشهر الماضي.

وقالت اوساكا "كنت محظوظة لانني لعبت معها مرتين سابقا. كنت أعرف أنها كانت تلعب جيدا قبل رولان غاروس"، مضيفة "لقد عانيت للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، وبالتالي أنا سعيدة بالفوز".

وباتت أوساكا أول لاعبة مصنفة أولى تنجح في الفوز في مباراتيها الافتتاحيتين بعدما خسرت المجموعة الاولى منذ الأميركية ليندساي ديفنبورت عام 2005.

وتلتقي أوساكا في الدور الثالث مع التشيكية كاترينا سينياكوفا الـ42 عالميا، التي فازت على اليونانية ماريا ساكاري (مصنفة 30) 7-6 (7-5) و6-7 (8-10) و6-3.

