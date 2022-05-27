

وكانت المباراة قد شهدت تقدّم موخوفا في المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل 7-6 (9-7).

وتداركت الأميركية الأوضاع في المجموعة الثانية 6-2 قبل أن تنسحب موخوفا في المجموعة الثالثة بسبب الإصابة وتحجز أنيسيموفا مقعدها في الدور المقبل.

وتلاقي أنيسيموفا في الدور الرابع الكندية ليلى فرنانديس.

كما حسمت الأميركية الواعدة كوكو غوف مواجهتها مع الإستونية المخضرمة كايا كانيبي، في صالحها بفوزها 6-3 و6-4.

وضربت الأميركية موعدا في الدور الرابع مع البلجيكية إليز ميرتنز الفائزة على الروسية فارفارا غراتشيفا 6-2 و6-3.

وخرجت السويسرية بيليندا بنتشيتش الرابعة عشرة والألمانية أنجليك كيربر الحادية والعشرون من الدور الثالث بخسارة الأولى أمام الكندية ليلى فرنانديس السابعة عشرة 5-7 و6-3 و5-7، والثانية أمام البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 4-6 و6-7 (5-7).