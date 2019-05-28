المصنف الثامن في البطولة والتاسع عالمياً، وبعد خسارته المجموعة الأولى بثلاثة أشواط لستة، انتفض في المجموعة الثانية وفرض تفوقه على مجرياتها ليحسمها بستة أشواط لاثنين وواصل سيطرته على مجريات المجموعة الثالثة لينهيها بستة أشواط لواحد قبل أن يحسم اللقاء بفوزه في المجموعة الرابعة بستة أشواط لأربعة.

وبلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا بشق النفس الدور الثاني بفوزه الصعب على الأسترالي جون ميلمان 7-6 (7-4) و6-3 و2-6 و6-7 (5-7) و6-3 في مباراة استغرقت أكثر من أربع ساعات.

واضطر زفيريف إلى تغيير مضربه بعدما كسره بنهاية المجموعة الرابعة قبل أن يحسم الخامسة الحاسمة لصالحه بكسره إرسال الأسترالي المصنف 56 عالميا في الشوط الثامن، ليتقدم 5-3 وينهي المجموعة 6-3.

واحتاج زفيريف الى أربع ساعات وثماني دقائق لتحقيق فوزه الأول على ميلمان في أول مباراة بين اللاعبين.

واستهل زفيريف الذي بلغ ربع النهائي الموسم الماضي، وهي أفضل نتيجة له في بطولات الغراند سلام، المباراة بطريقة مثالية فكسب المجموعة الأولى 7-6 بعد الاحتكام الى شوط فاصل، والثانية بسهولة 6-3، لكن مستواه تراجع في الثالثة التي كسبها الأسترالي بسهولة كبيرة 6-2، قبل أن يكسب الرابعة بشوط فاصل.

ولعبت خبرة زفيريف الذي يدخل البطولة الفرنسية بمعنويات عالية عقب تتويجه بلقب دورة جنيف السبت الماضي في أول القابه هذا الموسم، دورا كبيرا في المجموعة الحاسمة وكسبها 6-3.

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع السويدي ميكايل يمير.

