أزاح الصربي المصنف أول عالميًا نوفاك دجوكوفيتش نظيره الإسباني رافاييل نادال عن عرشه في بطولة فرنسا المفتوحة المتوج بلقبها 13 مرة ليبلغ الجمعة نهائي ثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة السادسة حيث سيلاقي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وألحق دجوكوفيتش الهزيمة الأولى بنادال في باريس منذ العام 2015 كانت ضده بالذات في الدور ربع النهائي، بعد مباراة ماراتونية 3-6، 6-3، 7-6 (7-4)، 6-2 استمرت أربع ساعات و11 دقيقة ليبلغ النهائي، حيث سيلاقي الأحد تسيتسيباس المصنف خامسًا الذي بات أول يوناني يبلغ نهائي غراند سلام بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف في خمس مجموعات 6-3، 6-3، 4-6، 4-6، 6-3.

وثأر دجوكوفيتش في المواجهة 58 ضد نادال، من خسارة نهائي العام الماضي أمام الإسباني بثلاث مجموعات نظيفة ومن نهائي دورة روما للماسترز الشهر الفائت، ليبلغ النهائي في باريس للمرة السادسة.

"أكبر مباراة خضتها في باريس"

وقال دجوكوفيتش الساعي وراء لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى بعد الفوز "كان من الشرف لي أن أتواجد مع رافا على أرض الملعب في هذه المباراة المذهلة. إنها حتمًا أكبر مباراة خضتها في باريس".

وتابع "دجوكر" (34 عامًا) حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام "للفوز ضد رافا في ملعبه عليّ أن ألعب أفضل كرة مضرب، وهذه الأمسية فعلت ذلك. أعتقد أنه من الصعب إيجاد الكلمات لتفسير الضغط الذي عانيته هنا ضده".

وحرم دجوكوفيتش منافسه من بلوغ النهائي الرابع عشر في رولان غاروس، ومسعاه بتحقيق اللقب الحادي والعشرين في البطولات الكبرى لينفرد بالرقم القياسي على حساب السويسري روجر فيدرر.