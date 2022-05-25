وتغلّب الصربي المصنف الأول عالمياً على منافسه السلوفاكي بواقع 6-2 و6-3 و7-6 (7/4).

وكان دجوكوفيتش يواجه مولكان الذي يتدرب منذ فتر وجيزة مع مدرب الصربي سابقاً ماريا فايدا، وسيلتقي في الدور التالي مع السلوفيني الياز بيديني.

وقال دجوكو بعد المباراة "كان الأمر ممتعاً حقاً اللعب على ملعب سوزان لينغلن. لا أملك الكثير من الفرص للعب هنا".

وأضاف "شعرت بالمساندة. كانت الأجواء معقدة بسبب الرياح القوية من مختلف الجوانب وبالتالي كان علي أن أكون صبوراً وفي كامل تركيزي".

وختم "لدي احترام كبير لأليكس فهو اختصاصي على هذه النوعية من الملاعب".

وتأهل الإسباني كارلوس ألكاراس إلى الدور الثالث بفوزه على مواطنه ألبيرت راموس فينولاس في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات انتهت لصالحه 6-1 و6-7 (9-7) و5-7 و7-6 (7-2) و6-4.