

دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً أحكم قبضته على مجريات المباراة فأنهى المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة قبل أن يحسم الثانية بالنتيجة ذاتها فيما أنهى المجموعة الثالثة بستّة أشواط لاثنين مواصلاً حملة الدّفاع عن لقبه بنجاح.

وقال دجوكوفيتش: "دائماً ما يكون لدي دافع كبير عندما أكون في الملعب، مع الرغبة في تقديم أفضل مستوى لدي في كل مرة. ليس من الممكن دائماً القيام بذلك، ولكن اليوم كان جيداً للغاية".

ويلاقي دجوكوفيتش في ثمن النهائي الأرجنتيني شفارتسمان المصنف 16 عالمياً الذي عبر فوزه الساحق على البلغاري غريغور ديميتروف الحادي والعشرين 6-3 و6-1 و6-2.

في مواجهة ديميتروف الذي لم يخسر سوى 10 أشواط في أول دورين في نسخة هذا العام، فرض الأرجنتيني سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وحتى النهاية.

من جهته تأهّل الإسبانيّ رافاييل نادال إلى الدور ذاته بفوزه على الهولندي باوتيك فان دي زاندسخولب بثلاث مجموعات دون مقابل.

نادال أنهى المجموعة الأولى متفوقاً بستة أشواط لثلاثة وواصل أفضليته ليفوز في المجموعة الثانية بستة أشواط لاثنين ولم تنجح محاولات زاندسخولب للعودة في المباراة بعد ما حسم نادال ثالث المجموعات بستة أشواط لأربعة ليحجز مقعده في دور الستة عشر.

وفي حال عبر الإسباني إلى ربع النهائي، قد يلاقي دجوكوفيتش في مباراة نارية.