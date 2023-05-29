من جهته أُقصي الكندي المصنّف عاشراً عالمياً فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي لا يزال يعاني من إصابة في كتفه، في الدور الأول، بخسارته أمام الإيطالي فابيرو فونيني بثلاث مجموعات متتالية 6-4، 6-4، و6-3.

وبات أوجيه-ألياسيم أول لاعب من المصنفين العشرة الأوائل يودّع منافسات البطولة الباريسية الكبرى.

لكن الكندي البالغ 22 عاماً، لم يخفِ أنه لم يكن في أفضل حالاته البدنية. وكان انسحب قبل مباراته في ربع نهائي دورة ليون الأسبوع الماضي بسبب ألم في كتفه.

وفي الدور الثاني، سيواجه فونيني الذي يخوض غمار رولان غاروس للمرة السادسة عشرة في سن السادسة والثلاثين، الأسترالي جايسون كابلر.





