وتغلّب دجوكوفيتش على منافسه الأرجنتيني بواقع 6-1 و6-3 و6-3.

ولم يجد الصربي الساعي إلى معادلة الرقم للقياسي لنادال في عدد الألقاب الكبرى (21 لقبا) أي صعوبة في تخطي منافسه.

وقال دجوكوفيتش "أكن احتراماً كبيراً له. إنه شخص جيد خارج الملعب. انه لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية لكني لعبت جيدا ونجحت في الاحتفاظ بارسالي".

وأضاف "حققت بداية جيدة لكن الكثير من العمل ينتظرني".

والتقى دجوكوفيتش مع شفارتسمان 7 مرات كانت الغلبة فيها جميعها للأول.

وبعد أن حسم المجموعة الأولى بسهولة بالغة تخلف الصربي 0-3 في مطلع الثانية لكنه رد الصاع صاعين بفوزه بالاشواط الستة التالية وكسبها بها.

ويسعى الصربي إلى إحراز لقب بطل رولان غاروس للمرة الثالثة في مسيرته علماً أنه تخطى نادال في نصف النهائي العام الماضي ثم قلب تخلفه بمجموعتين نظيفتين أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في النهائي ليتوج باللقب.



