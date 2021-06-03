

نجح المصنف الأول عالمياً في كسب المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة.

وواصل دجوكوفيتش سيطرته على مجريات المباراة، لينهي المجموعة الثانية لمصلحته بستة أشواط لاثنين، قبل أن يتمكن من حسم المجموعة الثالثة بستة أشواط لأربعة، ويمضي نحو الدور الموالي.

ويواجه بطل العام 2016 في الدور الثالث الليتواني ريكارداس بيرانكيس الذي تجاوز عقبة الأسترالي جيمس داكوورث بثلاث مجموعات لواحدة بواقع 7-5 و2-6 و7-6 (7-4) و6-0.

وقال دجوكوفيتش: "بابلو لاعب متخصّص في الملاعب الترابية ولديه قوة في الضربتين الأمامية والخلفية، ولكن بقيت مركزًا. المجموعة الثالثة كانت صعبة لأنه رفع مستواه ولكني بقيت مركزًا ورفعت مستوى إرسالي وأنا سعيد حقًا".

وتابع: "من المهم أن أبقى حاضرًا وأفكّر فقط بالخصم المقبل، أشعر بحال جيدة على الملعب وألعب بثقة وأرسل وأسدّد جيدًا. أعتقد أن التحضيرات كانت جيّدة لرولان غاروس لذا آمل أن أذهب بعيدًا في هذه البطولة".