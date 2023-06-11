وجاءت المجموعة الأولى في المباراة حماسية ومثيرة إلى أقصى درجة، إذ استمر التعادل بين اللاعبين حتى وصلت النتيجة في الأشواط إلى (6-6) قبل أن يحرز دجوكوفيتش شوط كسر التعادل ويكتسحه (7-1).

وبسهولة كبيرة تمكن الصربي المصنف الثالث عالمياً من حسم المجموعة الثانية لصالحه بستة أشواط مقابل ثلاثة للنرويجي المصنف الرابع عالمياً، قبل أن يواصل التفوق في المجموعة الثالث وينهيها لصالحه (7-5).

وسبق لدجوكوفيتش أن حمل كأس بطولة رولان غاروس عامي 2016 و2021.

وهذا اللقب هو رقم 23 لدجوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في الـ"غراند سلام" ويفك بذلك الشراكة مع الإسباني رافاييل نادال الفائز بـ22 لقباً.

