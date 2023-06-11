وقال دجوكوفيتش لرود: "أنت تتميز بشخصية رائعة ومستوى رائع مؤخراً أدى لوجودك في المباريات النهائية في البطولات الأربع الكبرى لأكثر من مرة".

ووجه دجوكوفيتش كلامه إلى البطل الفرنسي السابق يانيك نواه مهنئاً إياه بمناسبة الذكرى الـ40 لفوزه ببطولة رولان غاروس، قائلاً:"أنت شخص رائع ومفعم بالإيجابية ومن اللاعبين العظام الذين تابعتهم وأنا صغير".

واختتم "دجوكو" حديثه بتوجيه الشكر لعائلته وأبناءه قائلاً: "شكراً لأنك سندي الحقيقي أنا ممتن جداً لكم".

وهذا اللقب هو رقم 23 لدجوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في الـ"غراند سلام" ويفك بذلك الشراكة مع الإسباني رافاييل نادال الفائز بـ22 لقباً.

