ضرب الصربي المصنف أول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش موعده رقم 58 مع الإسباني رافاييل نادال، ببلوغه نصف النهائي الأربعين له في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، عندما تغلب على الإيطالي ماتيو بيريتيني في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الأربعاء.

وحسم دجوكوفيتش المباراة لصالحه 6-3، 6-2، 6-7 (5-7)، و7-5، ليحجز مقعده في نصف نهائي رولان غاروس للمرة الحادية عشرة.

وسيلاقي دجوكوفيتش نادال الذي سبقه في التأهل حينما تغلب على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3، 4-6، 6-4، 6-صفر ليبلغ نصف النهائي الرابع عشر له.

وتم تعليق مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني التي استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، ما يقارب 20 دقيقة في المجموعة الرابعة، ليتمكن نحو خمسة آلاف متفرج من مغادرة ملعب فيليب شاترييه التزاماً بحظر التجول المفروض في فرنسا ليلاً.