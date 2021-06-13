

وقلب دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً تأخره بمجموعتين دون رد إلى فوز في النهاية على المصنف الخامس عالمياً بثلاث مجموعات لمجموعتين 6-7 (6-8) و2-6 و6-3 و6-2 و6-4.

وعاد دجوكوفيتش للتتويج في البطولة التي تقام على الملاعب الترابية للمرة الثانية في مسيرته بعد 2016، إذ كان يتصدر الترشيحات خاصة عقب تجاوزه ملك الملاعب الترابية الإسباني رافاييل نادال في نصف النهائي.

وبدوره فشل تسيتسيباس في إكمال المفاجأة وحصد اللقب الأول في مسيرته في البطولات الأربع الكبرى.

وهذا اللقب الكبير التاسع عشر لدجوكوفيتش، كما بات صاحب الـ34 عاماً أول لاعب يتوج بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل في عصر الاحتراف والثالث في تاريخ الغراند سلام في عصري الهواة والاحتراف.



وبلقبه الـ19 في الـ"غراند سلام"، أصبح دجوكوفيتش على بُعد لقب من الرقم القياسي المسجل باسم غريميه السويسري روجيه فيدرر ونادال.



وبعدما أمضى الجمعة أكثر من 4 ساعات على أرض الملعب من أجل تجريد نادال من اللقب، احتاج دجوكوفيتش الأحد إلى 4 ساعات و11 دقيقة ليحسم المباراة النهائية ويحرم تسيتيسباس من أن يصبح أول يوناني يتوج بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وعجز أي لاعب عن فرض نفسه على إرسال منافسه في بداية اللقاء باستثناء فرصتين لدجوكوفيتش في الشوط الأول من دون أن ينجح في ترجمتهما، ليكون التعادل سيّد الموقف.



وشهد الشوط السابع سقوط دجوكوفيتش بعدما تعثر خلال محاولته الوصول إلى الكرة، إلا أنّه خرج سالماً من دون أي إصابة وعاد إلى الملعب ليخسر الشوط على إرسال اليوناني، ثم عادل مجدداً 4-4 قبل أن يعاني في الشوط العاشر الذي كاد أن يخسره على إرساله لكنه أنقذ الموقف بعد سلسلة من التبادلات الرائعة بين اللاعبين وأدرك التعادل 5-5 ثم انتزع الشوط الحادي عشر على إرسال تسيتسيباس لكن الأخير تدارك الموقف ورد بالمثل في الشوط التالي، مدركاً التعادل 6-6.



واحتكم بعدها اللاعبان إلى شوط فاصل بدأه تسيتسيباس بقوة وتقدم 3-صفر ثم 4-صفر، ما عقد مهمة دجوكوفيتش لكنه لم يستسلم وعاد من بعيد مدركاً التعادل 5-5، ثم تقدم 6-5 لكن اليوناني رفض الانحناء وعاد ليحسم الشوط الفاصل 8-6، منهياً المجموعة في ساعة و12 دقيقة.



وبدأ تسيتسيباس المجموعة الثانية من حيث أنهى الأولى ونجح في كسر إرسال منافسه في الشوط الأول، ليحقق الفارق الذي عززه أيضاً في الشوط السابع بانتزاعه على إرسال الصربي، ليتقدم 5-2 قبل حسمها على إرساله 6-2 في 35 دقيقة فقط.



وفي مستهل المجموعة الثالثة، حصل دجوكوفيتش على خمس فرص للبقاء في أجواء اللقاء والتقدم 3-1 على إرسال منافسه، ونجح بعد صراع مرير في تحقيق ذلك ما فتح الطريق أمامه لإنهاء المجموعة 6-3 في 46 دقيقة.



وقبل بداية المجموعة الرابعة، طلب تسيتسيباس المعالج الفيزيائي بسبب أوجاع في ظهره على ما بدا، قبل أن يستهلها بخسارته الشوط الأول على إرساله، ثم وبعد معركة ماراتونية تنازل مجدداً عن إرساله في الشوط الثالث، ليتخلف صفر-3 ما فتح الباب أمام دجوكوفيتش للسير بالمجموعة إلى بر الأمان وحسمها 6-2 في 33 دقيقة، فارضاً مجموعة خامسة حاسمة.



وبدأ دجوكوفيتش المجموعة الحاسمة بفرصة لانتزاع الشوط الأول على إرسال تسيتسيباس، لكن الأخير تدارك الموقف قبل أن ينحني في الشوط الثالث بعد صراع شرس، ليتخلف 1-2 ثم 1-3 و2-4 وكاد أيضاً أن يخسر الشوط السابع بتخلفه 40-15 لكنه عاد وأنقذه مقلصاً الفارق 3-4 ثم 4-5، قبل أن تحسم الأمور في الشوط العاشر على إرسال الصربي 6-4، منهياً اللقاء في أربع ساعات و11 دقيقة.