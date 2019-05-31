وبإقصاء بليسكوفا، ضمنت اليابانية ناومي أوساكا البقاء متصدرة لتصنيف اللاعبات المحترفات، بصرف النظر عن النتيجة التي تحققها في رولان غاروس، علما أنها بلغت الخميس الدور الثالث بفوز صعب على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة أولى عالميا سابقا.

وارتكبت بليسكوفا التي استعادت المركز الثاني بعد تتويجها بلقب دورة روما الإيطالية قبل نحو أسبوعين، 28 خطأ مباشرا في مباراة اليوم، وخطأين مزدوجين على إرسالها في الشوط التاسع من المجموعة الثانية، ما سهل مهمة الكرواتية المصنفة 31، والتي حققت فوزها الـ14 على الملاعب الترابية هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعبة أخرى.

وقالت الفائزة "كانت مباراة صعبة جدا، وأبقتني تحت الضغط طوال اللقاء، وجعلتني أركض بطول الملعب وعرضه، لكنني سعيدة بالتأهل".

وتابعت "أنا لا أصدق، وأرتجف صراحة (من التأثر)".

وتواجه مارتيتش (28 عاما) الفائزة بلقبين فقط خلال مسيرتها الاحترافية التي بدأت عام 2007 في شيكاغو (2018) واسطنبول (2019)، في الدور المقبل الروسية فيرونيكا كودرميتوفا أو الإستونية كايا كانيبي.

وفي مباراة ماراتونية لثلاث ساعات و18 دقيقة، تغلبت اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة على البلجيكية إيليز مرتنز المصنفة 20 بثلاث مجموعات 6-7 (3-7) و6-4 و11-9.

واستغرقت المجموعة الأخيرة لوحدها ساعة و41 دقيقة بزيادة أربع دقائق عن المجموعتين الأوليين.

وتلعب سيفاستوفا في ثمن النهائي مع التشيكية ماركيتا فودروسوفا الفائزة على الإسبانية كارلا سواريز الـ 28 بمجموعتين 6-4 و6-4.

واستكملت مباراة الدور الثاني بين الاميركية ماديسون كيز الرابعة عشرة والأسترالية بريسيلا هون، وانتهت بفوز الأولى 7-5 و5-7 و6-3.

وكانت المباراة مقررة الخميس، وتوقفت بسبب الظلام بعد فوز كل منهما بمجموعة.