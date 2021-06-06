جابر تدعو الجماهير العربية لتشجيعها وتعد بتحقيق نتائج جيدة من قبل beIN SPORTS June 6, 2021 14:08 1:36 دقيقة أكدت أنس جابر في لقاء حصري مع beIN SPORTS أنها سعيدةٌ ببلوغ ثمن نهائي بطولة رولان غاروس داعيةً الجماهيرَ العربية إلى تشجيعها واعدة إياهم بتحقيق نتائج جيدة. تقارير إخبارية رولان غاروس أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة غوف تقصي أنس جابر وتبلغ ربع نهائي رولان غاروس 0:33 دقيقة تعليق عمل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤقتاً 5:06 دقيقة ألمانيا بطلة أوروبا لتحت 21 عاماً 3:00 دقيقة بلجيكا تهزم كرواتيا ودياً بفضل هدف لوكاكو 1:30 دقيقة نغولو كانتي يشيد بهجوم فرنسا بعد عودة بنزيمة 0:39 دقيقة المنتخب اليوناني ينتصر على النرويج ودياً 0:26 دقيقة الدنمارك تحقق فوزاً معنوياً على البوسنة والهرسك 4:44 دقيقة هولندا تدك شباك جورجيا بثلاثية نظيفة 4:21 دقيقة إنكلترا تحقق المطلوب في آخر بروفة قبل "يورو 2020" 0:43 دقيقة ريباكينا تُخرج وليامس من رولان غاروس