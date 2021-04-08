أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس الخميس عن تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 24 أيار/مايو و13 حزيران/يونيو المقبلين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للاتحاد أن "أسباب هذا القرار مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية"، مما قد يسمح للمنظمين بالترحيب بعدد أكبر من المتفرجين إذا تم تخفيف القيود الصحية المرتبطة بالوباء.

وتابع البيان أن الهدف من هذا التأجيل هو "تعزيز فرص إقامة البطولة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير، سواء بالنسبة للاعبين واللاعبات أو الشغوفين باللعبة، مع ضمان السلامة الصحية للجميع".

وأردف "في ضوء هذا الهدف المزدوج، يمكن أن يشكل كل أسبوع فترة ثمينة".

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد جيل موريتون "يسعدني أن المشاورات مع السلطات العامة ومختلف هيئات كرة المضرب الدولية وشركائنا والقنوات الناقلة والعمل الجاري مع رابطتي المحترفات والمحترفين أتاحت تأجيل نسخة 2021 من بطولة رولان غاروس لمدة أسبوع واحد، أشكرهم على ذلك".

وكانت وزارة الرياضة الفرنسية كشفت الثلاثاء أنها تجري محادثات مع منظمي البطولة بشأن احتمال "تأخيرها بضعة أيام" ووضع "شروط استقبال الجماهير".

وذكر موريتون في أواخر/آذار مارس الفائت أنه يعمل على جميع السيناريوهات تقريبًا، مشيرًا الى ان الوحيدة التي "لم يجرؤ" على التفكير بها هي تلك الصارمة: سعة استيعابية بنسبة 100 في المئة او الإلغاء الكامل.