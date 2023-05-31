

وكانت بيغولا، المصنفة الثالثة عالميا، قد حققت الأسبقية بفوزها بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين.

وقبل خوض المجموعة الثانية قرّرت جورجي الانسحاب بسبب إصابة في الساق، لتتأهل بالتالي بيغولا إلى الدور الثالث.

وتلاقي الأميركية في الدور المقبل البلجيكية إليز مرتنز الفائزة على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3، 7-6 (7-3).

وعوّضت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تأخرها بمجموعة لتخرج فائزة على الأسترالية ستورم هانتر 2-6، 6-3، 6-1 وتبلغ الدور الثالث.

وأطاحت الأميركية بيتون ستيرنز باللاتفية يلينا أوستابنكو بطلة العام 2017 بفوزها عليها 6-3، 1-6، 6-2.