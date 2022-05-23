

وخسرت أوساكا أمام الأميركية أنيسيموفا بمجموعتين دون رد 7-5 و6-4 خلال ساعة و32 دقيقة تقريباً.

وبعد عام على انسحابها من مباراتها في الدور الثاني للبطولة الفرنسية على خلفية رفضها التحدث إلى وسائل الإعلام، انتهى مشوار اليابانية البالغة 24 عاماً عند الحاجز الأول في رولان غاروس التي باتت تشكل عقدة لبطلة أستراليا 2019 و2021 وفلاشينغ ميدوز 2018 و2020، إذ لم يسبق لها أن ذهبت أبعد من الدور الثالث في أي من مشاركاتها السبع (بينها العام الماضي).

ولا يبدو أنّ التحضيرات التي أجرتها اليابانية المصنفة حالياً في المركز الثامن والثلاثين عالمياً، على الملاعب الترابية في مايوركا الإسبانية أعطت ثمارها، فانتهى مشوارها في دورة مدريد عند الدور الثاني على يد الإسبانية سارا سوريبيس، ثم أعلنت بعدها انسحابها من دورة روما لمعاناتها من التهاب في وتر أخيل أثر على أدائها الإثنين في مواجهة أنيسيموفا بحسب ما أظهرت خلال اللقاء الذي حسمته الأخيرة في ساعة و30 دقيقة.

وقدمت أوساكا أداءً سيئاً حيث ارتكبت ثماني أخطأ مزدوجة على إرسالها و29 خطأ مباشراً.

وعلقت أنيسيموفا، ابنة العشرين ربيعاً المصنفة 28 عالمياً التي وصلت إلى نصف نهائي رولان غاروس عام 2019 في أفضل نتيجة لها في الغراند سلام، على مواجهتها لأوساكا قائلة: "من الصعب أن تلتقي ناومي أوساكا في الدور الأول، وبالتالي كنت أعلم بأن الأمر لن يكون سهلاً. علمت بأنه يتوجب عليّ أن أقدم أفضل ما لدي والظروف لم تكن سهلة".

- شفيونتيك تواصل مسلسل انتصاراتها -



في المقابل ومع بدء هطول الأمطار وتوقف المباريات المقررة على الملاعب المكشوفة، واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى تألقها بتحقيقها فوزها التاسع والعشرين توالياً، بعد تغلبها على الأوكرانية ليسيا تسورنكو بسهولة تامة 6-2 و6-صفر في 54 دقيقة فقط.

وقالت البولندية: "اليوم كانت مباراة جيدة. أحب اللعب هنا على الرغم من الأمطار والأجواء قاتمة في اليومين الأخيرين".

وتبدو شفيونتيك التي تلتقي في الدور المقبل الأوكرانية الأخرى دايانا ياستريمسكا أو الأميركية أليسون ريسك، المرشحة الأوفر حظاً للفوز بلقبها الثاني على ملاعب رولان غاروس.

وفي ظل المستوى الذي تقدمه هذا الموسم، سيكون من الصعب على أحد الوقوف في وجه مسعى ابنة العشرين ربيعاً لإحراز لقبها الكبير الثاني ومواصلة مسلسل انتصاراتها الذي بات الأطول في ملاعب "دبليو تي أيه" منذ أن حققت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس 34 فوزاً متتالياً عام 2013.

ولم تذق شفيونتيك طعم الهزيمة منذ منتصف شباط/فبراير، حين سقطت في الدور ثمن النهائي لدورة دبي على يد بطلة سابقة لرولان غاروس بشخص اللاتفية يلينا أوستابنكو.