وبدت شفيونتيك في طريقها الإثنين إلى فوز كاسح على السلوفينية كايا يوفان عدما حسمت المجموعة الأولى نظيفة 6-صفر في 23 دقيقة فقط، لكن الأمور اختلفت في المجموعة الثانية التي استغرقت ساعة لكي تنهيها لصالحها 7-5.

وتقدمت البولندية 3-1، لكن يوفان التي انتظرت أكثر من نصف ساعة على بداية اللقاء لتفوز بشوطها الأول و45 دقيقة لتحصل على فرصتها الأولى لكسر إرسال منافستها، عادت من بعيد وحصلت حتى على فرصتين لكسر إرسال حاملة اللقب حين كانت النتيجة 5-5.

إلا أن شفيونتيك حافظت على رباطة جأشها ونجحت في قيادة المباراة إلى بر الأمان قبل أن يحتفل معها الجمهور بعيد ميلادها العشرين من خلال أغنية "هابي بيرثداي تو يو".

وعلقت البولندية على هذا الأمر بـ"لا أعرف ما أقول. لم أكن يوماً في موقع حاملة اللقب حتى في دورات أقل شأناً. لم أكن أعلم ما بانتظاري".

وكشفت "حاولت الحفاظ على روتيني، كما كانت الحال طيلة الموسم".

وتلتقي شفيونتيك التي توجت بلقب رولان غاروس العام الماضي على حساب الأميركية صوفيا كينن، في الدور الثاني السويدية ريبيكا بيتيرسون التي تغلبت بدورها على الأميركية شيلبي رودجرز 6-7 (3-7) و7-6 (10-8) و6-2.

