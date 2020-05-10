وجاء كلام جيوديسيلي إلى صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية وقال "لا نستبعد أي خيار. رولان غاروس هي أولًا وأخيراً قصة مباريات ولاعبين. هناك بطولة تقام في الملعب وأخرى تقام على شاشة التلفزة".

وتابع "الملايين من المشاهدين حول العالم ينتظرون. تنظيم البطولة وراء أبواب موصدة يسمح لبعض النماذج التجارية كحقوق النقل التلفزيوني (تساهم بثلث الايرادات) أن تنطلق. لا يمكن عدم النظر إلى هذه المسألة".

وادى انتشار وباء "كوفيد-19" الى توقف نشاط الكرة الصفراء حول العالم منذ 13 أذار/مارس ولن يعاود إلا في 13 تموز/يوليو على الأقل.

واضطر منظمو بطولة ويمبلدون إلى الغاء نسخة هذا العام وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، ويحوم الشك حول اقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى الثالث عشر من أيلول/سبتمبر، على أن يبت المنظمون بمصيرها في منتصف حزيران/يونيو.

واعترف رئيس الاتحاد الفرنسي بأن موعد رولان غاروس قد يؤجل أسبوعاً اضافياً لتنطلق البطولة في 27 أيلول/سبتمبر ليسمح بالتالي بفترة أسبوعين بين فلاشينغ ميدوز والبطولة الفرنسية وقال في هذا الصدد "اتناقش بصور دورية مع أندريا غاودنزي (رئيس رابطة اللاعبين المحترفين) وستيف سايمون (رئيس رابطة اللاعبات المحترفات) وديفيد هاغيرتي (رئيس الاتحاد الدولي)، وثمة اتصال مقرر بيننا الأسبوع المقبل لمعرفة كيف تتجه الأمور".

وأضاف "نعمل سوياً بطريقة جيدة لكن لا يزال من المبكر وضع جدول زمني محدد".





