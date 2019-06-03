وبات دجوكوفيتش اول لاعب في تاريخ رولان غاروس يصل الى الدور ربع النهائي للعام العاشر على التوالي.

ولم يقلق الالماني المصنف 45 عالميا الذي خاض دور ثمن النهائي للمرة الاولى في مسيرته في بطولات الغراند سلام، راحة دجوكوفيتش الذي لم يخسر أكثر من أربعة اشواط في كل مجموعة، كما حصل في الادوار الثلاثة السابقة، ليفرض نفسه في ساعة ونصف الساعة.

وتابع دجوكوفيتش مشواره نحو احراز لقب رابع كبير تواليا، في سعيه الى جمع الألقاب الأربعة لبطولات الغراند سلام، بعد تتويجه في ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي، وبطولة أستراليا المفتوحة مطلع 2019.

ويأمل الصربي المتوج بـ15 لقبا في البطولات الكبرى، في أن يكرر في رولان غاروس 2019 ما حققه في البطولة ذاتها عام 2016، حين أكمل رباعية ألقاب الغراند سلام. وبحال تمكن من ذلك، سيصبح المصنف أول عالميا، ثاني لاعب في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة مرتين في مسيرته.

وكان لقب 2016 الوحيد لدجوكوفيتش على الملاعب الترابية الباريسية.

ويلعب دجوكوفيتش في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الايطالي فابيو فونييني المصنف 12 عالميا والفائز بدورة مونتي كارلو، والالماني الكسندر زفيريف خامسا عالميا.

وفي مباراة ثانية، تغلب الياباني كي نيشيكوري السابع على الفرنسي بنوا بير بنتيجة 6-2 و6-7 (8-10) و6-2 و6-7 (8-10) و7-5، في استكمال اليوم لمباراتهما التي توقفت أمس بسبب الظلام في بداية المجموعة الرابعة.

وضرب نيشيكوري الذي يخوض الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في مسيرته موعدا مع الإسباني رافايل نادال حامل اللقب والمصنف ثانيا عالميا.