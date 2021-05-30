واحتاجت أوساكا التي ارتكبت أخطاء مباشرة عدة (35 مقابل 23 للرومانية)، إلى ساعة و48 دقيقة للتخلص من عقبة تيغ المصنفة 63 عالمياً، وضربت موعداً مع الرومانية الأخرى آنا بوغدان المصنفة والتي تغلبت على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو 6-1 و6-3.

وعانت أوساكا لتتقدم 2-صفر في 17 دقيقة ثم كسرت إرسال منافستها لتتقدم 3-صفر ثم 5-3 وحصلت على ثلاث كرات لحسم المجموعة الأولى في صالحها في الشوط التاسع، لكن الرومانية كسرت إرسالها وقلصت الفارق إلى 4-5 قبل أن ترد اليابانية التحية في الشوط التالي وتنهي المجموعة في صالحها 6-4.

وجددت أوساكا تفوقها في المجموعة الثانية وكسبت الأشواط الثلاثة الأولى لتتقدم 3-صفر ثم 5-2، لكنها فشلت مرة أخرى في حسم النتيجة مبكراً، حيث عادت الرومانية بقوة مقلصة الفارق إلى 4-5 ثم فرضت التعادل 5-5 و6-6 ومن ثم شوطاً فاصلاً كانت فيه الكلمة الأخيرة لليابانية (7-4).

وقالت أوساكا في تصريح مقتضب عقب الفوز "كلما لعبت أكثر كلما كنت أفضل على الملاعب الترابية، أنا أعمل على ذلك".

وفجرت الأوكرانية أنجيلينا كالينينا المصنفة 139 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبها على الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة 27 عالمياً 6-2 و6-4 في ساعة و28 دقيقة.





