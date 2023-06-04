وتلتقي بافليوتشنكوفا التي بلغت المباراة النهائية في رولان غاروس عام 2021 قبل أن تخسر أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، في الدور المقبل مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا أو الأميركية سلون ستيفنز وصيفة بطلة نسخة 2018.

وقالت بافليوتشنكوفا: "أنا فخورة حقًا بنفسي، لقد كانت مباراة رائعة"، مضيفة "أنا سعيدة جدا لوجودي هنا في الملعب الرئيسي مرة أخرى، بعد إصابتي، لم ألعب لمدة عام، إنه أمر استثنائي، رائع بالنسبة لي".

وفازت بافليوتشنكوفا بخمس مباريات فقط قبل رولان غاروس، منذ عودتها مطلع العام الحالي، وفازت بالعدد ذاته تقريبًا في أسبوع واحد فقط على الملاعب الرملية الباريسية.

