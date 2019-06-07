وانتصرت بارتي على منافستها الأميركية أماندا أنيسيموفا بصعوبة بالغة وبمجموعتين لواحدة 6-7 (4-7) و6-3 و 6-3.

واستغرق فوز بارتي قرابة ساعة و55 دقيقة لتصبح على بعد خطوة واحدة من الفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخها.

وتملك بارتي تاريخاً سيئاً مع البطولات الكبرى إذ سبق لها أن وصلت إلى ربع نهائي أستراليا 2019 كأفضل نتيجة لها.

وستلعب بارتي مع التشيكية فوندروسوفا مفاجأة البطولة التي تخطت البريطانية كونتا بمجموعتين دون رد 7-5 و7-6 (7-2) خلال قرابة ساعة و48 دقيقة.

وتبحث فوندروسوفا (19 عاماً) عن مواصلة كتابتها للتاريخ بعدما كان وصولها للدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة 2018 أفضل نتائجها في البطولات الكبرى.