وكانت بارتي خاسرة أمام أمام البولندية ماغدا لينيت الخميس في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في المجموعة الأولى 6-1 ومتعادلة بالأشواط في الثانية 2-2 قبل أن تتخذ قرارها بالانسحاب.

وكانت بارتي صرّحت عقب فوزها على الأميركية برناردا بيرا الثلاثاء: "سيكون الأمر صعباً بعض الشيء هذا الأسبوع، أعتقد أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع شعرت ببعض الآلام في فخذي الأيسر".



وكانت بارتي التي توجت باللقب قبل عامين وغابت عن نسخة 2020 الخريف الماضي وسط تفشي وباء كورونا، إحدى المرشحات البارزات للتتويج باللقب هذا العام.



وتلتقي لينيت في الدور المقبل مع التونسية أنس جابر الـ26 التي تغلبت على الأسترالية أسترا شارما 6-2 و6-4.





وثأرت جابر من شارما التي كانت حرمتها من إحراز اللقب الأول في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت عليها 2-6 و7-5 و6-1 في نهائي دورة تشارلستون الأميركية في 18 نيسان/أبريل الماضي.



وبلغت الأميركية صوفيا كينن الرابعة ووصيفة بطلة 2020 الدور الثالث بتغلبها على مواطنتها هايلي بابتيست 7-5 و6-3.



وضربت كينن، موعداً مع مواطنتها الأخرى جيسيكا بيغولا التي تغلبت على التشيكية تيريزا مارتينوتشكوفا 6-3 و6-3.