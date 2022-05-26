وحسمت بادوسا المجموعة الأولى 7-5 ثم تمكّنت يوفان المشاركة ببطاقة دعوة من التعديل بحسمها المجموعة الثانية 6-3 قبل أن تعود اللاعبة الإسبانية وتحسم المجموعة الفاصلة 6-2 لتتأهل للدور الثالث من بطولة رولان غاروس حيث ستواجه فيرونيكا كوديرميتوفا.

