انتقادات كبيرة بعد تغيير موعد بطولة فرنسا المفتوحة من قبل beIN SPORTS March 19, 2020 15:33 2:28 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة انتقادات كبيرة بعد تغيير موعد بطولة فرنسا المفتوحة 1:28 دقيقة توماس باخ: النقاشات مع لجنة الرياضيين بناءة جداً 0:36 دقيقة الكرة الإنكليزية تغيث أنديتها الغارقة بسبب كورونا 6:27 دقيقة من يقبل التحدي في #beINChallenge؟ 0:42 دقيقة "ATP" و"WTA" تقرران تعليق الموسم حتى 7 يونيو 2:31 دقيقة اجتماع حاسم لرابطة أندية الدوري الانكليزي الخميس 11:59 دقيقة موجز الأخبار 0:38 دقيقة تغيير موعد عطلة الـ"فورمولا وان" 2:02 دقيقة توقّف الدوريات يصبّ في مصلحة بعض الأندية ! 0:55 دقيقة "فيفا" يصادق على تأجيل كأس أوروبا وكوبا أميركا