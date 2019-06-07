وأنهى نادال صاحب الأرقام القياسية في رولان غاروس حلم فيدرر بالوصول إلى النهائي وتغلّب عليه بثلاث مجموعات دون رد اليوم الجمعة 6-3 و6-4 و6-2 خلال ساعتين و25 دقيقة تقريباً.

ولم يجد المصنف الثاني على العالم صعوبة كبيرة في التفوّق على فيدرر الثالث وصاحب الـ37 عاماً مستفيداً من خبرته الكبيرة على الملاعب الترابية ليضرب موعداً مع الفائز من مباراة الصربي دجوكوفيتش الأول عالمياً والنمساوي تييم الرابع في نصف النهائي الآخر.

وسيتابع نادال (33 عاماً) طريقه نحو الحفاظ على لقبه وإضافة اللقب الثاني عشر إلى رصيده من بطولة رولان غاروس (بطولته المحببة)، وهذا الانتصار الأول له على فيدرر في آخر خمس سنوات.

وقال الإسباني بعد الفوز "اللعب مع فيدرر هنا أمر لا يصدق. تهاني له، أن يكون بهذا المستوى في سن السابعة والثلاثين، أمر غير معقول. أقول شكرا للمشجعين الباريسيين لأنه من الرائع بالنسبة إلي أن أكون في النهائي مرة أخرى"، مضيفا "أشعر بالسعادة دائما عندما ألعب معه (فيدرر)".