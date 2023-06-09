واستهلّ الصربي المصنف ثالثًا عالميًا المواجهة بقوّة إذ أنهى المجموعة الأولى لمصلحته 6-3.

إلاّ أنّ الإسباني المصنف الأول عالميًا عاد بقوّة وكسب المجموعة الثانية 7-5.

وفي المجموعة الثالثة تدارك دجوكوفيتش الموقف واستفاد من تعرّض ألكاراث لإصابة عضليّة ليحسمها بسهولة بواقع 6-1.

بعدها أوقفت المباراة لبعض الدقائق حتّى يخضع الإسباني للعلاج.

وكان دجوكوفيتش في طريق مفتوح في المجموعة الرابعة إذ لاح جليًا أنّ ألكاراث كان يعاني بدنيا بسبب الإصابة التي تعرّض لها ليحسم الصربي الأمور على وقع نتيجة صريحة 6-1.

ويسعى النجم الصربي لإحراز لقبه الثالث في بطولة رولان غاروس بعد أن توّج بطلاً لنسختي 2016 و2021.

كما يرنو دجوكوفيتش إلى مواصلة كتابة التاريخ وفضّ الشراكة مع الإسباني رافاييل نادال، الغائب عن البطولة للإصابة، على مستوى عدد ألقاب الغراند سلام إذ يملك الثنائي في جرابه 22 لقبًا.