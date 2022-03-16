السماح للروس والبيلاروس بالمشاركة في رولان غاروس من قبل beIN SPORTS March 16, 2022 19:56 0:57 دقيقة أعلنت أميلي موريسمو مديرة بطولة رولان غاروس للتنس السماح للاعبي روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في البطولة، طالما أنها بطولة فردية ولا يمثل فيها اللاعبون بلدانهم. تقارير إخبارية رولان غاروس -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة كافنديش يفوز بسباق ميلانو-تورينو 0:57 دقيقة السماح للروس والبيلاروس بالمشاركة في رولان غاروس 3:37 دقيقة العراق يتحرك رسميا لاحتضان مباراته أمام الإمارات 0:26 دقيقة اعتماد شوط كسر التعادل في المجموعة الفاصلة 0:55 دقيقة شباب سالزبورغ وأتلتيكو إلى نصف نهائي أبطال أوروبا 0:30 دقيقة بايل ورامسي يقودان تشكيلة ويلز للملحق الأوروبي 0:48 دقيقة فيفا يسمح للاعبين الأوكرانيين بالانتقال إلى الخارج 0:45 دقيقة الحارس بوركي يغادر دورتموند في نهاية الموسم 0:31 دقيقة رولان غاروس: إمكانية مشاركة دجوكوفيتش في البطولة 0:34 دقيقة استدعاء إبراهيموفيتش لتشكيلة المنتخب السويدي