وهو الفوز العاشر توالياً لتريفيسان بعد فوزها بلقبها الأول في دورة الرباط (250)، قبل يومين من انطلاق مغامرتها في رولان غاروس. كما باتت أوّل إيطالية تصل إلى المربع الذهبي منذ سارا إيرّاني عام 2013.

وتواجه تريفيزان ابنة الـ 28 عاماً في نصف النهائي الفائزة من المواجهة الأميركية النكهة بين كوكو غوف وسلون ستيفنس.

وعلى الرغم من رفع مستواها في المجموعة الثانية بإنقاذها كرة ضدها لحسم اللقاء والفوز بالشوط الفاصل "تاي بريك"، راكمت فرنانديس النجمة الصاعدة ووصيفة بطولة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، الأخطاء المباشرة (44) لتخسر المباراة وتفشل في بلوغ نصف النهائي.

قالت تريفيسان "أثناء الكرة الاولى لحسم اللقاء كنت متوترة جداً، وفكرت كثيراً وقلت لنفسي أنني لم أعد ابتعد سوى بفارق نقطة عن نصف النهائي".

وأكدت أن فوز الإيطاليتين فرانشيسكا سكيافوني في باريس عام 2010 وفلافيا بينيتا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2015 كانت من العوامل المؤثرة فيها "هما سعيدتان من أجلي. رأيتهما بالأمس وهما في باريس تلعبان في بطولة الأساطير. هما أكبر مصدر إلهامي لي".

وعن لقبها الأوّل في الرباط قالت "الرباط كانت مهمة للغاية، لقد كان أسبوعا لا يُصدّق وكانت الكأس الأولى في مسيرتي. وصلت إلى هنا بقوة كبيرة".

وتتابع سقوط المصنفات حيث خسرت فرنانديس ابرز المرشحات للفوز باللقب، في حين كانت أفضل نتيجة لتريفيزان في الـ "غراند سلام" وصولها إلى الدور ربع النهائي في باريس عام 2020. حينها، تأهلت من التصفيات لتقصيها المصنفة أولى مستقبلاً البولندية إيغا شفيونتيك 3-6 و1-6.

