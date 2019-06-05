وأخرت الأمطار انطلاق المباريات لساعات، وكان متوقعًا أن تستمر بالهطول طيلة هذا اليوم.

وتجمع مباريات الاربعاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً مع الألماني ألكسندر زفيريف الخامس، وحاملة اللقب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة مع الأميركية الشابة أماندا أنيسيموفا (17 عاماً) على ملعب فيليب شاترييه.

وتلعب الأميركية ماديسون كيز المصنفة 14 مع الاسترالية أشلي بارتي الثامنة، فيما يلتقي النمسوي دومينيك تييم، المصنف رابعًا، مع الروسي كارن خاتشانوف، 11 عالمياً، على ملعب سوزان لنغلن.

وإضافة إلى تأجيل المباريات مبدئياً إلى الخميس، سيعيد الاتحاد الفرنسي للعبة، منظم البطولة، ثمن البطاقات كاملة إلى المتفرجين بمقتضى القانون الذي ينص على حق هؤلاء بمشاهدة المنافسات لمدة ساعتين على الأقل خلال يوم واحد.