ونشبت خلافات حادة بين أوساكا واللجنة المنظمة بسبب مقاطعتها لوسائل الإعلام.

وكتبت المصنف الثانية عالمياً على تويتر: "أفضل شيء بالنسبة للبطولة واللاعبين الآخرين وراحتي هو أنني انسحب حتى يتمكن الجميع من العودة إلى التركيز على التنس الذي يجري في باريس".

وقالت اليابانية البالغة من العمر 23 عاماً: "سأبتعد عن الملاعب لبعض الوقت، لكن عندما يحين الوقت، أريد حقاً العمل مع الرابطة لمناقشة طرق تحسين الأمور بالنسبة للاعبين، وسائل الإعلام والجماهير".

وأضافت: "لم أرغب أبداً في إحداث اضطراب وأنا أفهم أن التوقيت لم يكن جيداً وأن رسالتي كان يجب أن تكون أكثر وضوحاً".

وتابعت: "الحقيقة هي أنني مررت بفترات طويلة من الاكتئاب منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018 (التي توجت بلقبها) وقد واجهت الكثير من الصعوبات للتعافي".

وأردفت قائلة "على الرغم من أن وسائل الإعلام التي تغطي كرة المضرب لطالما كانت لطيفة معي (وأنا أعتذر لجميع الصحافيين اللطفاء الذين قابلتهم)، إلا أنني أشعر بعدم الارتياح للتحدث علناً وأشعر بموجات هائلة من القلق عندما يتعين علي مخاطبة الصحافة العالمية".

وأوضحت أوساكا التي بلغت الدور الثاني الأحد بفوزها الصعب على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ 6-4 و7-6 (7-4): "لذلك في باريس، كنت أشعر بالفعل بالضعف والقلق ولهذا السبب اعتقدت أنه من الأفضل حماية نفسي والغياب عن المؤتمرات الصحافية. لقد أعلنت ذلك مسبقاً لأنني أعتبر بأن القواعد المعمول بها قد أصبحت متجاوزة وأردت أن أشير إلى ذلك".

وأبرزت أوساكا: "كتبت على انفراد لمنظمي البطولة لأعتذر لهم وأقول لهم إنني على استعداد للتحدث معهم بعد البطولة لأن بطولات الغراند سلام مكثفة".

وكانت أوساكا أعلنت الأربعاء الماضي على تويتر أنها لن تشارك في المؤتمرات الصحافية في رولان غاروس حفاظًا على صحتها الذهنية.

وأعلن منظمو البطولة أمس الأحد أنّ أوساكا مهددة بالإقصاء في حال استمرارها بمقاطعة وسائل الإعلام، وتم تغريمها 15 ألف دولار أميركي لرفضها حضور المؤتمر الصحافي بعد فوزها على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ في الدور الأول.

وجاء في بيان مشترك لمنظمي البطولات الأربع الكبرى: "لقد حذرنا ناومي أوساكا بأنه إذا استمرت في تجاهل التزاماتها الإعلامية أثناء البطولة، ستُعرّض نفسها لعقوبات أشد بما في ذلك الإقصاء من البطولة".

