وتلاقي أوساكا في الدور الثاني، المصنفة أولى عالميا سابقا البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي أقصت من الدور الأول بطلة رولان غاروس 2017 اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وتمكنت أوساكا (21 عاما) من الفوز بنتيجة صفر-6، 7-6 (7-4) و6-1 في مباراتها ضد السلوفاكية (24 عاما والمصنفة 90 عالميا)، على رغم أن منافستها أرسلت في المجموعة الثانية مرتين من أجل حسم اللقاء.

وضربت السلوفاكية بقوة في المجموعة الأولى وكسبتها نظيفة في 23 دقيقة بعد كسرها إرسال اوساكا في الأشواط الاول والثالث والخامس.

ودخلت اوساكا المجموعة الثانية بقوة وكسبت إرسالها للمرة الأولى في المباراة عندما حسمت شوطها الأول قبل ان تكسر إرسال منافستها في الثاني لتتقدم 2-صفر ثم 3-صفر، قبل ان تتوقف المباراة بسبب الأمطار.

ولدى استئناف اللعب ردت السلوفاكية التحية لليابانية بكسبها ثلاثة أشواط متتالية مدركة التعادل 3-3 ثم 4-4، قبل أن تكسر ارسال اليابانية في الشوط التاسع لتتقدم 5-4 وتحظى بفرصة حسم المجموعة بحال فوزها في إرسالها. لكن أوساكا ردت التحية مباشرة وكسرت إرسال السلوفاكية، فارضة التعادل 5-5.

وعادت السلوفاكية للكسر في الشوط الحادي عشر لتتقدم 6-5، لكن أوساكا ردت مجددا بكسر مدركة التعادل 6-6 وفارضة الاحتكام الى شوط فاصل حسمته لصالحها 7-4، منهية المجموعة في 63 دقيقة.

وارتفعت معنويات أوساكا في المجموعة الثالثة ونجحت في كسر إرسال منافستها في الأشواط الثالث والخامس والسابع لتنهيها في 23 دقيقة.