ألياسيم تدارك الخسارة في المجموعتين الأولى والثانية بشوطين لستة في كلتيهما ونجح في العودة بعد خسارة أول مجموعتين لأول مرة في مسيرتِه حيث حسم المجموعة الثالثة بستة أشواط لواحد ثم أنهى المجموعة الرابعة بستة أشواط لثلاثة، قبل أن يحقق فوزا مثيرا بحسمه المجموعة الخامسة بستة أشواط لثلاثة ليعبر إلى الدور الثاني في رولان غاروس لأول مرة في مشواره.

